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19:00   22 Марта 2018
Россия
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ЦИК: Для тех, кто пытался проголосовать несколько раз, наступят «правовые последствия»

ЦИК: Для тех, кто пытался проголосовать несколько раз, наступят «правовые последствия»

Заместитель председателя комиссии ЦИК Николай Булаев заявил, что через неделю после выборов начнется применение мер к тем, кто пытался обмануть систему учета российских избирателей.

По его словам, заявления о голосовании по месту пребывания контролировались особенно тщательно.

Булаев рассказал, что после голосования начался анализ заявлений избирателей об участии в выборах по месту нахождения. Система четко фиксирует тех, кто написал заявление дважды. В течение недели все данные будут обработаны. Соответствующая информация будет передана правоохранителям.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила о том, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не поступало. 

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #цик #голосование по месту пребывания
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