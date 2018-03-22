Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье

Власти Московской области намерены ужесточить требования ко всем мусорным полигонам. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Александр Чупраков на совещании оперативного штаба.

Жители Волоколамского района в последние дни жаловались на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории свалки был введен режим чрезвычайной ситуации.

В среду ночью на полигоне был отмечен выброс свалочного газа. После этого за помощью к медикам обратились 57 детей. Пятеро из них остались в больнице.

Ухудшение здоровья детей связывают с испарениями полигона. На место выехала глава Роспотребнадзора Анна Попова.