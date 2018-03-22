Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье

Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье
Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

 Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента
Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

 Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье

Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье
Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

 Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента
Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

 Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko
18:42   22 Марта 2018
Россия
53

Путин снова обсудил с СБ РФ дело Скрипалей

Путин снова обсудил с СБ РФ дело Скрипалей

Российский лидер Владимир Путин встретился с членами Совета Безопасности РФ в четверг, 22 марта.

Президент РФ снова обсудил с Совбезом недружественную и провокационную политику британских властей по отношению в Москве после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #сб
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся Весь мир
Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся
В Хартуме говорят об открытии страны для Анкары и Москвы.
15:57   22 Марта 2018
82
Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня Россия

Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня

14:11   22 Марта 2018
78
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов Россия

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

11:08   22 Марта 2018
13040
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия

Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России

17:06   21 Марта 2018
1927
Новости smi2.ru
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 ​​​​​​​Трамп заявил, что нужно налаживать отношения с Россией

​​​​​​​Трамп заявил, что нужно налаживать отношения с Россией