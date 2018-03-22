Путин снова обсудил с СБ РФ дело Скрипалей
Российский лидер Владимир Путин встретился с членами Совета Безопасности РФ в четверг, 22 марта.
Президент РФ снова обсудил с Совбезом недружественную и провокационную политику британских властей по отношению в Москве после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.
«Продолжился обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России»: Путин снова обсудил с Совбезом «дело Скрипаля» pic.twitter.com/xKmEwYGUOG— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 22, 2018