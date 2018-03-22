Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-службы ОБСЕ о задержании Савченко, сообщает МИД РФ.

В сообщении говорится, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) отказывается комментировать задержание внефракционного депутата Рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий. Об этом накануне заявил пресс-секретарь Организации.

Захарова поинтересовалась следят ли ЕС, ПАСЕ и СПЧ. После чего высказала предположение, что ведомства еще и этот процесс не начинали.

Дипломат подчеркнула, что когда данные ведомства перестанут «следить» за ситуацией и начнут осознавать, что их кумира задержали, главное, чтобы они не путали «МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста». Захарова напомнила западным коллегам про запущенный ими хештег #freesavchenko и поинтересовалась пригодится ли он.