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18:54   22 Марта 2018
Сирия
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Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Боевики запрещенной в России и в ряде других стран террористической группировки ИГ построили на юго-востоке сирийской провинции Дер-эз-Зор, в подконтрольном США районе, военный учебный лагерь для детей.

Об этом в четверг сообщает новостное агентство FARS, ссылаясь на ливанский спутниковый телеканал Al-Manar. В частности, сообщается, что руководит военным центром для подготовки так называемых «львят халифата» бывший командующий военными подразделениями ИГ в Ракке Абу Мохаммед аль-Франси.

Группировка ИГ начала создавать военную базу в тылу у правительственной сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор сразу после того, как курдские формирования SDF, поддерживыемые американскими силами, заявили, что прекращают боевые действия против игиловцев. С этой территории террористы намереваются вновь атаковать позиции сирийских правительственных сил на западном берегу реки Евфрат – в городах Абу-Камаль и Аль-Маядин.

О лагере подготовки детей-террористов рассказал иракский мальчик, которому удалось бежать из него. При этом мальчик признался, что террористы заставили его убить всех членов своей семьи, после того, как их всех насильно привезли в лагерь ИГ. По словам мальчика, террористы ИГ используют детей как палачей, заставляя их отрезать пленным головы, а также отправляют маленьких боевиков на линию фронта сражаться против сирийской армии.

Автор: Александр Люблинский
#дети #сирия #дейр-эз-зор #политика #игил #террористы #общество #весь мир #подготовка #львята халифаьта #центр подготовки #военный лагерь
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