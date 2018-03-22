Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко
Украинский лидер Порошенко после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко поблагодарил силовиков за предотвращение массовых терактов.
Петр Алексеевич поблагодарил сотрудников Службы безопасности и представителей генеральной прокуратуры Украины за спасение жизни людей, предотвращение массовых терактов и разоблачение «спецоперации Москвы против Киева». Президент Украины отметил, что офицеры ВСУ не поддались на провокации и проинформировали правоохранителей о преступных замыслах «агрессора».
March 22, 2018