«Это оскорбляет»: Памфилова раскритиковала Reuters за статью о нечестных выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отрицает, что единичные сбои реализации механизма голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений говорят о его тотальном несовершенстве и возможности фальсификаций.

На заседании ЦИК в четверг Памфилова прокомментировала публикацию британского агентства Reuters, журналисты которого наблюдали за ходом голосования на выборах президента 18 марта в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. В своей статье они утверждают, что одни и теже люди голосовали на нескольких участках. Журналист агентства сообщила, что подавала заявление о голосовании не по месту регистрации с помощью портала госуслуг и писала заявление о голосовании в избирательной комиссии, однако голосовала она один раз.

Глава ЦИК сказала, что механизм был отработан и подавляющее большинство членов участковых комиссий работало руководствуясь его регламентом. В настоящий момент ЦИК занимается подведением итогов и проверкой. Она добавила, что данная система голосования новая для России, целью которой является облегчить процесс голосования для избирателей. Чиновник признает возможность некоторых сбоев, но это считает, что это не повод говорить о том, что весь механизм не работает.

Памфилова была возмущена предположением о том, что граждане России голосуют находясь под давлением. По ее словам, что это оскорбляет россиян,«по каким-то случаям нельзя говорить, что народ весь запуган, народ голосует под давлением».

В заключение своего выступления, она призвала журналистов не обобщать, поблагодарила их за поступившие сигналы о возможных нарушениях, после чего извинилась за эмоциональность. Памфилова сообщила, что по некоторым фактам, которые прописаны в публикации Reuters, избирком Карачаево-Черкесии обратился в суд.