По пути Януковича: Пушков отреагировал на задержание Савченко
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал задержание народного депутата Украины Надежды Савченко.
По его словам, украинский лидер Порошенко повторяет путь экс-президента Януковича. Виктор Федорович посадил Юлию Тимошенко, а Петр Алексеевич готовится отправить в тюрьму «знамя новой Украины» Надежду Савченко.
Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко,этот готовится посадить Савченко. "Знамя новой Украины" рискует оказаться в тюрьме— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 22, 2018