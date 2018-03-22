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 Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

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Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

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 Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье

Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье
Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

 Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента
Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

 Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko
18:15   22 Марта 2018
Россия
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По пути Януковича: Пушков отреагировал на задержание Савченко

По пути Януковича: Пушков отреагировал на задержание Савченко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал задержание народного депутата Украины Надежды Савченко.

По его словам, украинский лидер Порошенко повторяет путь экс-президента Януковича. Виктор Федорович посадил Юлию Тимошенко, а Петр Алексеевич готовится отправить в тюрьму «знамя новой Украины» Надежду Савченко.

Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #украина #савченко #пушков #янукович
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