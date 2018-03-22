Памфилова может отправить в отставку глав минимум двух избиркомов

По итогам выборов президента председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключает увольнение по меньшей мере двух глав региональных избиркомов.

«Главы избирательных комиссий ее менее чем в двух регионах сменятся точно», — сообщила она журналистам.

Кроме того она заявила, что у ЦИК есть серьезные претензии «ко всей избирательной системе Петербурга».