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17:54   22 Марта 2018
Весь мир
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Космолог из африканского университета открыл Марс в 2018 году

Космолог из африканского университета открыл Марс в 2018 году

Космолог Питер Дансби из Кейптаунского университета, одного из ведущих высших учебных заведений в ЮАР, сообщил о неизвестном астрономическом явлении, которое оказалось Марсом. За это «открытие» исследователя наградили шуточным сертификатом, пишет Science Alert.

По информации издания, Дансби рассказал о своих наблюдениях в ATel  — интернет-сервисе для быстрого распространении среди астрономов информации о новых космических явлениях. В сообщении космолог указал, что во вторник, 20 марта, он заметил очень яркий объект в ночном небе рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна, который отсутствовал в том месте в четверг, 8 марта.

Объект был настолько ярким, что Дансби подумал, что он, возможно, только что открыл что-то невероятное. В следующие минуты космолог понял, что он не первый, кто видит супер яркий объект. На самом деле это был Марс. В ответ Twitter-аккаунт ATel опубликовал шуточный сертификат на имя Питера Дансби в награду за открытие планеты.

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #марс #юар #кейптаунский университет
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