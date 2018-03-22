Выборы-2018: эксперт объяснил «взлеты и падения» явки в регионах

Самой активной на выборах президента России оказалась Тыва, где на участки голосования пришли почти 94 процента граждан.

По словам замдиректора Московского института Владимира Шоповалова, высокая явка на отдаленных территориях страны может быть следствием повышения качества жизни в регионах. Активнее всех, как уже сказано выше, была Республика Тыва. На втором месте — Ямало-Ненецкий округ. В ЯНО явка всего на пару процентов ниже — 91,9%. Затем идет Кабардино-Балкария — 91,8%, следом Чечня — 91,5%.

В беседе с корреспондентом «Политэксперта» Шоповалов отметил, что в некоторых традиционно активных регионах, в тех же кавказских республиках или Тыве, явка, в сравнении с прошлыми выборами главы государства, даже несколько снизилась, что не помешало Чечне оказаться в числе лидеров. При этом, по словам политолога, отмечая некоторое падение в одних регионах, эксперты фиксируют приблизительно такой же рост в других. Во многом это связано с данной ЦИК возможностью «мобильный избиратель».