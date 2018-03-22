Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье

Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье
Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

 Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента
Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

 Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье

Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье
Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

 Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента
Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

Террористы ИГ обучают детей-боевиков в подконтрольном США районе Сирии

 Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko

Захарова напомнила ОБСЕ об их хештеге freesavchenko
17:29   22 Марта 2018
Общество
41

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк устроил потасовку с сотрудниками Управления государственной охраны в здании парламента из-за проверки вещей.

В четверг, 22 марта, охрана попросила просила Парасюка пройти проверку металлоискателем, но он отказывался и заявил, что не хочет этого делать. В ходе спора он согласился на проверку металлоискателем, но устройство среагировало на какой-то предмет в кармане внефракционного народного депутата.

Парасюк отказался показывать представителям государственной охраны, что у него в карманах, а после убежал от охранников. Его догнали и попросили еще раз попросили пройти проверку. В результате Парасюк показал свои вещи и его пустили в сессионный зал. 

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #видео #верховная рада #общество #парасюк
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся Весь мир
Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся
В Хартуме говорят об открытии страны для Анкары и Москвы.
15:57   22 Марта 2018
82
Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня Россия

Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня

14:11   22 Марта 2018
78
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов Россия

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

11:08   22 Марта 2018
13040
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия

Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России

17:06   21 Марта 2018
1927
Новости smi2.ru
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 ​​​​​​​Трамп заявил, что нужно налаживать отношения с Россией

​​​​​​​Трамп заявил, что нужно налаживать отношения с Россией