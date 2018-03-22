Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк устроил потасовку с сотрудниками Управления государственной охраны в здании парламента из-за проверки вещей.

В четверг, 22 марта, охрана попросила просила Парасюка пройти проверку металлоискателем, но он отказывался и заявил, что не хочет этого делать. В ходе спора он согласился на проверку металлоискателем, но устройство среагировало на какой-то предмет в кармане внефракционного народного депутата.

Парасюк отказался показывать представителям государственной охраны, что у него в карманах, а после убежал от охранников. Его догнали и попросили еще раз попросили пройти проверку. В результате Парасюк показал свои вещи и его пустили в сессионный зал.