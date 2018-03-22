Опубликовано видео задержания Савченко

В интернете появилось видео задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко. Кадры задержания опубликовал журналист Ян Доброносов на своей странице в Facebook. На видео видно, как Савченко зачитывают обвинения, по которым ее задержали.

Ранее украинский парламент лишил неприкосновенности депутата, чем дал согласие на привлечение ее к уголовной ответственности с последующим задержанием и арестом. Сообщается, что украинская Генпрокуратура также подозревает Савченко в подготовке теракта в парламенте.

Напомним, в марте 2016 года, российский суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима.