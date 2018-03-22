Получил бы в морду: Памфилова рассказала о наблюдателе, оскорблявшем избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что в Карачаево-Черкессии наблюдатель от доверенного лица одного из кандидатов на президентский пост оскорбил местных избирателей.

По ее словам, в республике живут люди корректные и воспитанные, поэтому кроме презрения ничего не оказали и рукоприкладством не занимались. Памфилова подчеркнула, что «дала бы в зубы» за оскорбление избирателей наблюдателем.

«Была бы я там… Вне всяких приличий — получил бы в морду», — заключила глава ЦИК РФ.

В избирательной комиссии Карачаево-Черкессии подтвердили, что на участках присутствовало много наблюдателей и их пребывание в республике отплатило доверенное лицо одного из кандидатов на пост российского лидера.