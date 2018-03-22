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Россия
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Получил бы в морду: Памфилова рассказала о наблюдателе, оскорблявшем избирателей

Получил бы в морду: Памфилова рассказала о наблюдателе, оскорблявшем избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что в Карачаево-Черкессии наблюдатель от доверенного лица одного из кандидатов на президентский пост оскорбил местных избирателей.

По ее словам, в республике живут люди корректные и воспитанные, поэтому кроме презрения ничего не оказали и рукоприкладством не занимались. Памфилова подчеркнула, что «дала бы в зубы» за оскорбление избирателей наблюдателем.

«Была бы я там… Вне всяких приличий  — получил бы в морду», — заключила глава ЦИК РФ. 

В избирательной комиссии Карачаево-Черкессии подтвердили, что на участках присутствовало много наблюдателей и их пребывание в республике отплатило доверенное лицо одного из кандидатов на пост российского лидера.

«Понятно. Это круто. Надо разбираться»,— отметила Памфилова.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цик #общество #наблюдатель #карачаево-черкесия #памфилова.
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