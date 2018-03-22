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17:31   22 Марта 2018
Весь мир
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Россия окажет бесплатную военно-техническую помощь ЦАР

Россия окажет бесплатную военно-техническую помощь ЦАР

Москва ответила на просьбу президента Центральноафриканской Республики ответила положительно и будет оказывать военно-техническую помощь на безвозмездной основе, сообщил МИД РФ.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин сообщил, что российская сторона приняла решение откликнуться на просьбу ЦАР об оказании на безвозмездной основе военно-технической помощи Банги. По соглашению комитета СБ ООН 2127 из запасов министерства обороны РФ на нужды центральноафриканской армии в период с конца января до начала февраля была доставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов.

Он отметил, что пять военных и 170 российских гражданских инструкторов были командированы для подготовки военнослужащих ЦАР.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации подчеркивает, что помощь была оказана в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении ЦАР. Россия оказывает содействие, присоединяясь к общим усилиям международного сообщества, с целью укрепления национальных силовых структур ЦАР и передает им всю полноту ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей территории республики. Помощь была оказана для нормализации обстановки и надежного урегулирования затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта. Также ведомством было отмечено, что Кремль приветствует курс президента ЦАР, взятый на скорейшее прекращение столкновений на межэтнической и межконфессиональной почве и восстановление государственной власти на всей территории страны.

Автор: Екатерина Розина
#помощь #россия #весь мир #цар #военно-техническую помощь
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