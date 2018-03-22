Президент Судана поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

В четверг состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Судана Омаром Баширом, сообщает пресс-служба Кремля.

Омар Башир от всей души поздравил Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах.

Участники телефонного разговора выразили взаимную заинтересованность в плодотворном сотрудничестве и дальнейшем развитии российско-суданских отношений в различных сферах.

Телефонный разговор прошел по инициативе Судана.

Ранее Владимира Путина поздравили с победой на президентских выборах лидеры США, Японии, Германии, Китая, Белоруссии и других стран.