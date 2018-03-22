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16:38   22 Марта 2018
Россия
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Собянин: За 7 лет в Москве построили более 670 километров новых дорог

Собянин: За 7 лет в Москве построили более 670 километров новых дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере поделился данными о строительстве новых дорог в столице. По его словам, с 2011 года было построено более 670 километров новых дорог. 

Он также рассказал о сложности строительства дорог и различных инженерных объектов, включая мосты, тоннели и эстакады.

 

 

Мэр отметил необходимость развивать общественный транспорт в городе, а также улично-дорожную сеть в целом, уводя основной поток транспортных средств из центра. Он также напомнил, что в 2018 году планируется открытие нескольких важных дорог.

Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #дороги #собянин
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