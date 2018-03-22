Собянин: За 7 лет в Москве построили более 670 километров новых дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере поделился данными о строительстве новых дорог в столице. По его словам, с 2011 года было построено более 670 километров новых дорог.

Он также рассказал о сложности строительства дорог и различных инженерных объектов, включая мосты, тоннели и эстакады.

С 2011 года мы построили больше 670 км дорог. В основном это сложнейшие инженерные объекты: мосты, тоннели, эстакады. Строить дороги в Москве - это не в чистом поле. Почти спецоперация. Рассказываю, какие новые важные магистрали будут открыты в 2018 году: https://t.co/13yrJMHliD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 22, 2018

Мэр отметил необходимость развивать общественный транспорт в городе, а также улично-дорожную сеть в целом, уводя основной поток транспортных средств из центра. Он также напомнил, что в 2018 году планируется открытие нескольких важных дорог.