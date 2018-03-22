Матвиенко: В России необходимо провести судебную реформу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России следует провести реформу судебной системы. По ее словам, стране необходимо стремиться к укреплению институтов демократии.

Речь об этом зашла на заседании научно-экспертного совета, которое было посвящено реализации задач, которые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Матвиенко напомнила, что глава государства в своем послании призвал «расширить пространство свободы». Спикер подчеркнула, что реформа судебной системы, а также укрепление институтов гражданского общества и местного самоуправления позволят России «стать открытой миру».