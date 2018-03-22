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16:24   22 Марта 2018
Россия
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Матвиенко: В России необходимо провести судебную реформу

Матвиенко: В России необходимо провести судебную реформу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России следует провести реформу судебной системы. По ее словам, стране необходимо стремиться к укреплению институтов демократии. 

Речь об этом зашла на заседании научно-экспертного совета, которое было посвящено реализации задач, которые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Матвиенко напомнила, что глава государства в своем послании призвал «расширить пространство свободы». Спикер подчеркнула, что реформа судебной системы, а также укрепление институтов гражданского общества и местного самоуправления позволят России «стать открытой миру». 

Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #совфед #реформы #судебная система
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