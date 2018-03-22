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Депутат Рады поругался с охранниками в здании парламента

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 Опубликовано видео задержания Савченко

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16:19   22 Марта 2018
Россия
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Минфин РФ представит предложения по реализации послания Путина

Минфин РФ представит предложения по реализации послания Путина

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство представит предложения по реализации послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию.

По его словам, Министерство финансов РФ сделает это «в ближайшее время». Силуанов добавил, что Минфин рассчитывает «отработать» такие предложения вместе с парламентариями в весеннюю сессию в 2018 году.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика #минфин
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