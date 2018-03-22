Минфин РФ представит предложения по реализации послания Путина
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство представит предложения по реализации послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию.
По его словам, Министерство финансов РФ сделает это «в ближайшее время». Силуанов добавил, что Минфин рассчитывает «отработать» такие предложения вместе с парламентариями в весеннюю сессию в 2018 году.
Министр финансов Антон #Силуанов принял участие в заседании Коллегии Федерального Казначейства и обозначил задачи @FederalTreasury на среднесрочную перспективу https://t.co/Wb5rjemtNt pic.twitter.com/DfgJ5J7QEN— Минфин России (@ru_minfin) March 21, 2018