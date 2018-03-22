Посол назвал сравнение России с фашистской Германией недопустимым

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал слова главы МИД Великобритании, который позволил себе сравнить предстоящий чемпионат мира с олимпиадой, проходившей в фашистской Германии в 1936 году.

Яковенко заявил, что Москва считает подобные сравнения безответственными и недопустимыми. Он добавил, что Великобритания вправе принимать решение об участии в чемпионате мира по футболу, однако не имеет права оскорблять российских граждан, которые победили фашизм и потеряли на войне более 25 миллионов человек.

Ранее британский министр Борис Джонсон согласился с высказыванием о том, что Россия использует чемпионат мира по футболу в тех же целях, что и Адольф Гитлер Олимпийские Игры 1936 года — для поднятия престижа страны.