Глава Роспотребнадзора направилась на волоколамский полигон «Ядрово»

​​​​​​​В Волоколамск выехала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она встретится в центральной больнице с родителями детей, обратившихся с жалобами на недомогание. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Александр Чупраков на совещании оперативного штаба.

Об этом сообщил зампред правительства Московской области Александр Чупраков на совещании оперативного штаба.

Жители Волоколамского района в последнее время неоднократно заявляли о неприятном запахе от полигона «Ядрово». В связи с этим на полигоне был введен режим ЧС. Прошедшей ночью, по данным местных властей, на свалке произошел выброс газа. Вчера в Волоколамске за медпомощью обратились 50 детей. Пятеро из них госпитализированы. Проблемы с их здоровьем предварительно связывают с влиянием полигона. Тем не менее Роспотребнадзор не выявил превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамского района.