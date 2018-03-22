Британский совет сообщил о завершении своей деятельности в России

В четверг, 22 марта британский совет прекратил свою работу в России, а также отменил все ранее запланированные мероприятия.

В официальном сообщении на сайте ведомства говорится, что совет завершает свою работу в России в соответствии с заявлением МИД РФ, а также отменяет все ранее запланированные программы и встречи.

Представители организации выражают глубокое сожаление по поводу обострения российско-британских отношений и надеются на понимание со стороны российских граждан.

Конфликт между Великобританией и Россией произошел после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.