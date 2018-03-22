Посол РФ: У Британии есть связи с вооруженной оппозицией в Сирии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что у Британии имеются связи с вооруженной сирийской оппозицией. Он также подчеркнул, что Россия предпримет все возможное, чтобы убедить Лондон повлиять на террористов.

Напомним, в начале марта Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону письмо, в котором потребовал разъяснить слова британского министра о возможном нанесении авиаударов по Сирии. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, вооруженная агрессия будет являться нарушением международного права и повлечет за собой самые негативные последствия.