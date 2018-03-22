Порошенко стремится уничтожить население Донбасса — глава ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Киевом документ о реинтеграции востока украинского государства — закон уничтожения Донбасса, который «развяжет руки» военным.

По его словам, это закон об «уничтожении населения Донбасса» и «геноциде людей», проживающих в этом регионе. Закон о реинтеграции Донбасса «развязывает руки» не только украинскому лидеру Петру Порошенко, но и «военщине, которую он возглавляет».