Путин рассказал премьеру Греции о телефонном разговоре с президентом США

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг, 22 марта.

В администрации президента РФ отметили, что по просьбе Ципраса Владимир Владимирович рассказал о сути недавнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Также Ципрас и Путин обсудили актуальные вопросы европейской безопасности и обстановку в Восточном Средиземноморье.