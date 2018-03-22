Европа под ударом радикалов: курды мстят Турции и жгут общественные заведения

В зависимости от приближения турецких войск и отрядов Сирийской свободной армии (ССА — прим.ред.) к Африну и сейчас, когда город окончательно взят, увеличиваются случаи партизанских атак курдских активистов на структуры, которые связаны с властями Турции и правящей партией республики, на территории Европы.

Сопротивление достигло особенно крупного масштаба в Германии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курдское партизанское движение — месть туркам за Африн, об этом сообщает запущенный ими хэштег #Fight4Afrin. Действия активистов увеличиваются в своей интенсивности и с каждым днем их характер становится все более радикальным. Нападения осуществляются практически каждый день, о чем постоянно появляются отчеты на сайте движения #Fight4Afrin. Курды стали открыто вести противозаконную деятельность на территории других стран и провоцировать углубление конфликта с Турцией.

Одними из таких случаев стали поджоги автомобили турецких политиков, сначала ночью с 8 на 9 марта в Гамбурге, на следующий день во французском Марселе. После курды опубликовали видео с места событий на своем канале Rojaciwan. Две атаки за один день пережил Берлин 11 марта. Ночью полицейский патруль Германии был закидан камнями, машина получила серьезные повреждения, но это было сделано одной группой активистов для того, чтобы отвлечь полицейских от беспорядков, которые устраивали другие группы движения, таким образом перетягивая основное внимание на себя. Все эти преступления также были проведены в рамках кампании #Fight4Afrin.

В это же время активисты атаковали штаб Турецко-исламского религиозного союза DITIB коктейлями Молотова. В Дюссельдорфе курды проводили несанкционированную протестную демонстрацию, которая на глазах перерастала в прямую силовую агрессию, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона активистов, передает газета RheinischePost.

#BreakSilenceOnAfrin: About 50 activists occupied the HQ of the #SPD (Social Democratic Party of #Germany) in #Frankfurt to protest against German arms sales to Turkey and in solidarity with #Afrin. #Fight4Afrin pic.twitter.com/MRt5H9TQXo — th1an1 (@th1an1) March 21, 2018

По данным Министерства внутренних дел Германии, 37 городов страны, в том числе самые крупные, были атакованы в рамках кампании курдами. Случаи поджогов, налетов, вандализма и других атак на турецкие мечети, кафе и другие общественные организации увеличивались ежедневно. В то время, как немецкие власти и СМИ избрали политику игнорирования подобных инцидентов, представители DITIB сообщают о множестве таких случаев, о жестоких атаках на свыше 20 турецких мечетей. Активисты призывают к насилию и обещают превратить европейские улицы в камни и щепки.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в ходе интервью для ФАН выразил убежденность в том, что случилось с Африном виноваты сами курды, у которых был шанс сохранить город и весь кантон нетронутым. Они решили им не воспользоваться, поэтому проиграли. Он заявил, что курс, избранный курдами или предложенный им Соединенными Штатами, привел к нынешним последствиям. Российская сторона делала попытки убедить курдов пока не поздно передать Африн под контроль сирийских официальных властей, но получила отказ. Курдам не раз была предложена возможность выйти из конфликта мирным путем, ни одним из этих предложений они не воспользовались. Напротив, их поведение показывало, что YPG пытаются прикрыться сирийской армией и стравить Анкару и Дамаск между собой с целью перевести проблему Африна на второй план.

Желание курдов отделиться от САР и сформировать собственное государство, подпитываемое американским влиянием, привели к тому, что они стали избирать заметно более радикальные методы для продолжения борьбы, которые больше похожи на террористические действия запрещенных исламистских группировок.