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15:54   22 Марта 2018
Весь мир
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В городах Франции произошли стычки полиции и протестующих

В городах Франции произошли стычки полиции и протестующих

Массовые акции протеста проходят в ряде французских городов. Граждане протестуют против планов правительства провести реформы в некоторых экономических и социальных секторах, сообщает Le Figaro.

На улицах, в частности, митингуют местные железнодорожники, они не хотят, чтобы правительство отменило их особый социальный статус, который позволяет рано выходить на пенсию. По некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов применили против участников протестных акций слезоточивый газ.

Большое количество преподавателей лицеев, школ и вузов страны вышли на улицы. Кроме того, в забастовке участвуют авиадиспетчеры трех основных аэропортов, которые обслуживают французскую столицу. 

Автор: Екатерина Розина
#франция #забастовка #лицей
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