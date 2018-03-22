Замглавы МИД РФ: ФСБ и ЦРУ ведут активный диалог

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что ФСБ России ведет «достаточно активный диалог» с ЦРУ США.

Об это сообщает ТАСС. В качестве примера Сыромолотов привел имеющиеся контакты между представителями двух спецслужб. По его словам, Россия всегда готова поделиться с американскими партнерами информацией о планирующихся терактах.

Сыромолотов оценил работу Помпео. Он также напомнил о том, что в декабре прошлого года ЦРУ передало информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге.