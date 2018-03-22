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15:54   22 Марта 2018
Россия
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Замглавы МИД РФ: ФСБ и ЦРУ ведут активный диалог

Замглавы МИД РФ: ФСБ и ЦРУ ведут активный диалог

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что ФСБ России ведет «достаточно активный диалог» с ЦРУ США.

 

Об это сообщает ТАСС. В качестве примера Сыромолотов привел имеющиеся контакты между представителями двух спецслужб. По его словам, Россия всегда готова поделиться с американскими партнерами информацией о планирующихся терактах. 

Сыромолотов оценил работу Помпео. Он также напомнил о том, что в декабре прошлого года ЦРУ передало информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге. 

«Вы не должны сомневаться, что если у нас будет такая информация, мы, конечно, США ее отдадим», — добавил Сыромолотов. 

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #фсб #цру #сыромолотов
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