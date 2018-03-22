Автоматическое продление водительских прав невозможно — МВД РФ
МВД России не станет реализовывать инициативу об автоматическом продлении водительских прав. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских прав реализовано быть не может», — сказала она.
Волк пояснила, что данные медицинского освидетельствования, необходимого для получения водительских прав, представляет собой врачебную тайну.
«Получение должностными лицами Государственной автоинспекции результатов медицинского освидетельствования не представляется возможным. Поэтому представление гражданами оригиналов медицинского заключения остается обязательным», — пояснила Волк.
Накануне в аналитическом подразделении Департамента информационных технологий Москвы рассказали, что столичные чиновники изучают возможность введения автоматического продления действия водительских удостоверений.