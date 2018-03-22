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Выборы президента 2018. Итоги

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Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

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Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Надежда Савченко задержана в Киеве

Надежда Савченко задержана в Киеве

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15:28   22 Марта 2018
Россия
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Помощь «Единой России» проведения выборов оценили в штабе Путина

Помощь «Единой России» проведения выборов оценили в штабе Путина

Глава аппарата избирательного штаба Владимира Путина Андрей Ярин заявил, что удалось сделать практически 90 процентов намеченного.

Ярин поблагодарил «Единую Россию» за помощь, которая была оказана в проведении избирательной кампании на выборах президента РФ.

На заседании президиума генсовета партии он заявил, что штаб чувствовал партийное плечо на всех этапах организации кампании по выборам президента РФ. Глава штаба поделился, что коллеги из «Единой России» работали активно и на территории региональных штабов, и в центральном штабе. Почти 90 процентов, намеченных планов, удалось сделать, добавил Ярин.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #выборы #политика #единая россия #ярин
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