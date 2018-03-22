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15:57   22 Марта 2018
Весь мир
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Трамп посоветовал Байдену не угрожать людям

Трамп посоветовал Байдену не угрожать людям

Ранее, бывший вице-президент подверг президента США резкой критике и напомнил публике об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Трампа.

22 марта, президент США Дональд Трамп, на своей странице в Twitter, ответил на шуточную угрозу бывшего вице-президента Байдена избить действующего главу Соединенных Штатов. 

Трамп отметил физическую и умственную слабость оппонента и выразил готовность вступить с ним в драку. Как заявляет американский президент, он сможет легко одолеть противника. Трамп также предложил Байдену перестать угрожать людям.

Ранее Джо Байден напомнил общественности о выдвинутых против Трампа обвинениях в сексуальных домогательствах. Байден сослался на видеозапись, опубликованную в 2016 году, на которой действующий американский президент рассказывает собеседнику, как он пристает к женщинам. Байден отказался от участия в дебатах с Трампом и отметил, что если бы политики учились в старших классах школы, Байден бы с удовольствием его поколотил.

Автор: Юлия Стрелкова
#сша #байден #трамп
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