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Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся

Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся

В Хартуме говорят об открытии страны для Анкары и Москвы.

Договоренности, достигнутые на встрече главы Судана Омара аль-Башира с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в ноябре 2017 года, выполняются. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о военном сотрудничестве с Суданом.

«Судан в плане платежеспособности выглядит вполне приемлемым партнером. Нефть они продолжают добывать. Даже были там попытки наращивания, - в разговоре с ИА «Политика Сегодня» заметил старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов. - Сложности и различные конфликты, которые идут в Судане, могут даже на пользу послужить нашему техническому сотрудничеству».

У России президент Судана просил защиты от США, помощь которых стоила стране потери южной провинции в 2011 году. Неспокойно в стране не только на южных границах, откуда тянется поток беженцев. Лучшую долю в Судане ищут и люди из Йемена, в котором арабский мир при поддержке США «борется» с 2014 года против повстанцев-хуситов.

Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся

Россия, согласно тексту соглашения, готова обмениваться с Суданом мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, а также помогать с подготовкой армии, в том числе по вопросам армейского спорта, культуры и спасения на море. Судан готов открыть аэродромы для авиации ВКС РФ и порты для кораблей ВМФ РФ. Осеннее предложение Судана предоставить России военно-морскую базу, эксперт назвал обсуждаемым.

«Недавно говорили о базе в Египте. Насколько целесообразно наличие двух баз рядом? Другое дело, если в Египте будет база в Средиземном море. А другая (суданская) - на Красном море. Это может быть даже не база, а пункт временного базирования. Все возможно. Если посмотреть на политику ЕС в отношении РФ, появление российской базы у Суэцкого канала для них окажется весьма неприятным».

Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся

Лакуну в Судане после ухода ЕС и США пытается заполнить не только Россия. В декабре 2017 года страну с визитом посетил президент Турции Реджеп Эрдоган, где договорился об аренде острова в Красном море. В СМИ Судана возвращение Москвы и Анкары рассматривают звеньями одной цепи, и даже говорят об российско-турецком альянсе. Балмасов сомневается, что Эрдоган свою политику в Северной Африке сверяет с Москвой:

«У Турции сугубо свои интересы особенно в Северной Африке. Это видно по Алжиру, по Ливии, по Египту и по Марокко. Эрдоган на протяжении последнего десятилетия извлекает пользу между конфликтами Запада и странами региона. И заполняет те ниши, откуда ушли ЕС и США. Ему никто не указ. С Суданом есть дополнительный момент. Это поддержка Турцией различных палестинских движений, переброска им помощи».

Официально суданский остров в Красном море Анкаре нужен, чтобы превратить его в курорт для паломников, направляющихся в Мекку. У России, кроме военных интересов в Судане имеются и экономические. В северо-африканской стране «Росатом» готов построить АЭС. Омар аль-Башир только за.

Автор: Антон Долохов
#россия #ес #сша #турция #беженцы #судан #база вмф #африки
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