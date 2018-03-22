Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва так и не получила никакой официальной информации от Форин-офиса и полиции.

По его словам, российское посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Однако, спустя 18 дней после случившегося, Министерство иностранных дел и по делам Содружества так и не предоставило никакой официальной информации.

«Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции», — добавил Яковенко.

Посол РФ в Лондоне отметил, что, по информации властей Великобритании, Юлия Скрипаль находится в критическом, но стабильном состоянии. О состоянии Сергея данных нет, потому что он британский гражданин.