Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

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Выборы президента 2018. Итоги

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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва так и не получила никакой официальной информации от Форин-офиса и полиции.

По его словам, российское посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Однако, спустя 18 дней после случившегося, Министерство иностранных дел и по делам Содружества так и не предоставило никакой официальной информации.

«Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции», — добавил Яковенко.

Посол РФ в Лондоне отметил, что, по информации властей Великобритании, Юлия Скрипаль находится в критическом, но стабильном состоянии. О состоянии Сергея данных нет, потому что он британский гражданин.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #посол #скрипаль
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