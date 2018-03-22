Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

22 марта, более пяти тысяч человек покинули Восточную Гуту, сообщил генерал-майор Владимир Золотухин.

Золотухин добавил, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, выстроен эвакуационный гуманитарный коридор, благодаря которому Восточную Гуту смогли покинуть более пяти тысяч мирных граждан.

Российские военные также организовали раздачу воды, горячего питания, спальных принадлежностей и других предметов первой необходимости в лагерях беженцев и на контрольно-пропускных пунктах.