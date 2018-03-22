Выборы президента 2018. Итоги

Путин стал рекордсменом по уровню народной поддержки. ЦИК обеспечил честные и прозрачные выборы. А идея бойкота провалилась.

Владимира Путина поддержали 56 миллионов человек из 73,6 миллионов, пришедших на избирательные участки, свидетельствует ЦИК. Планку задал в 2008 году Дмитрий Медведев. Тогда за единоросса проголосовали 52,5 миллионов избирателей. Наименьшим был результат Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Во втором туре демократ победил лидера КПРФ Геннадия Зюганова, набрав 26,7 миллионов голосов.

Чем выборы президента 2018 года отличались от предыдущих разбиралась «Политика Сегодня».

Британский прессинг

Ровно за две недели до выборов в России бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Их экстренно госпитализировали. Оба попали в реанимацию в состоянии комы. По версии британских правоохранителей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим газом.

Вскоре премьер-министр Тереза Мэй заявила о причастности Москвы к покушению, на бывшего шпиона. Она утверждала, что у России был мотив и намерение. Британия выслала российских дипломатов и призвала международное сообщество ужесточить санкции против российской экономики. Россия обвинения Лондона отрицала.

Выборы в России проходили на фоне международного скандала. Но звучавшие со стороны Запада обвинения и угрозы только мотивировали россиян придти на избирательные участки. Такое мнение в комментарии ИА «Политика Сегодня» высказал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Тревожный внешний фон, угрозы в отношении России со стороны НАТО и Украины только взбодрили электорат. Но и нельзя не отметить титаническую работу ЦИК, которая проводилась очень интенсивно», - говорит эксперт.

ЦИК и титанические усилия

Центризберком развернул масштабную информационную кампанию с участием волонтеров, общественных организаций и бизнес-сообщества. В результате подробную информацию о выборах получили 95% граждан страны. По данным ЦИК, за кампанией следили 70% избирателей, еще 54% заявили, что наблюдали за дебатами в СМИ и интернете.

«Кандидаты тоже внесли свою лепту. – говорит Алексей Мухин. – Путин изначально привлекал внимание разных электоральных групп. Здесь неожиданных поворотов не было. А вот Жириновский, Грудинин и Собчак постарались оживить ландшафт избирательной кампаний».

Оживляло эфир упомянутое трио весьма эффектно с точки зрения телевизионных рейтингов. Демарш Павла Грудинина и его отказ от дебатов, а также перепалки между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским с поливанием водой, слезами и оскорблениями стали темами для интернет-фольклора.

Проверяли и доверяли

Организация вышла на новый уровень. Избирательных участков стало на 2000 больше по сравнению с 2012 годом. Свою роль сыграло ужесточение уголовного законодательства за фальсификации и «карусели», тотальное видеонаблюдение на наиболее проходимых участках, а также присутствие наблюдателей. Только из-за рубежа следить за выборами российского президента приехали 1455 человек. Более 5,5 миллионов граждан, проживающих вдали от дома, воспользовались системой «Мобильный избиратель».

«Если в небольшом городе все участки находятся компактно, то в Москве огромное количество людей живут не по месту прописки. Москвич не пойдет голосовать, если ему нужно ехать на метро. Проект «Мобильный наблюдатель» предоставил избирателем выбор, где проголосовать», - говорит директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Эксперт добавил, что для избирателей не прошла незамеченной правозащитная деятельность главы ЦИК Эллы Памфиловой и ее выступления, в которых она четко сформулировала установку избиркома на проведение честных и прозрачных выборов.

Бойкот не прошел

Впервые президента Российской Федерации выбирали крымчане. Избиратели полуострова показали самую высокую поддержку Владимиру Путину - более 90% при явке 71%. Несмотря на пропаганду идеи бойкота со стороны несистемной оппозиции, Москва и Петербург увеличили уровень поддержки действующему главе государства. В Москве с 46,9% до 70,8%, в Петербурге - с 58,8% до 75,01%.