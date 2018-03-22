Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ

Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, сообщили в канцелярии президента Финляндии.

Хельсинки готова провести встречу американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимир Путина. Финляндия «будет очень рада» предоставить данную возможность, когда это будет необходимо.

«Этот вопрос не находится на повестке дня», — отметили в канцелярии.

Саули Ниинисте в марте 2017 года в ходе форума в Архангельске заявлял, что Хельсинки хотела бы организовать саммит арктических стран с участием Трампа и Путина.