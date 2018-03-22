На выборах президента не было существенных нарушений — Памфилова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на президентских выборах не было нарушений, которые смогли бы поставить под сомнение результаты голосования.

Памфилова заявила, что анализ обращений не выявил нарушений, которые могли бы бы поставить под сомнение результаты голосования. Она подчеркнула, что избиратели были свободны в своем волеизъявлений. Избежать некоторых нарушений не удалось,по ее словам, к сожалению, они были.

Накануне сообщали, что Генпрокуратура России не выявила серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента.

Выборы президента России проходили 18 марта, ЦИК подчеркивает высочайший уровень прозрачности в ходе проведения голосования.