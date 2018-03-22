Путин и финский лидер обсудили перспективы сотрудничества

​​​​​​​Лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте созвонились в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как рассказали в пресс-службе, обсуждались вопросы российско-финляндских отношений, а также актуальная международная проблематика. По первой части стороны выразили взаимное желание продолжать контакты.

В разговоре двух лидеров не обошлось и без разговора о инциденте с отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.