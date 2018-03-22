Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Члены комиссии не способны лишить депутата мандата, но могут заставить извиниться.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики за последние несколько дней стала, наверное, самой популярной структурой в Госдуме. Все «благодаря» обвинениям главы парламентского комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) в домогательствах. Комиссия не нашла нарушений в поведении парламентария. В ответ сразу несколько СМИ объявили бойкот как самому депутату, так и в целом Госдуме.

ИА «Политика Сегодня» разобралось, что представляет собой Комиссия по этике, и какие решения она вправе принимать.

Комиссия появилась в 2012 году, чтобы заниматься вопросами, касающихся нарушений народными избранниками правил депутатской этики. Сегодня в комиссии - 14 членов, в том числе звезды спорта: борец Александр Карелин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. В Госдуме VII созыва возглавляет комиссию член фракции «Единая Россия» Отари Аршба.

Первый председатель Комиссии Владимир Пехтин в комментарии ИА «Политика Сегодня» пояснил, что ее члены не могут лишить парламентария занимаемого кресла.

«Комиссия состоит из представителей различных фракций, рассматривает по существу: что произошло, насколько это соответствует закону о статусе депутата Госдумы. Например, когда я работал, мы обсуждали вопросы задекларированного имущества: по закону депутат мог не указывать его, но с моральной точки зрения мог и указать. Также комиссия по этике может направлять различные запросы по конкретному парламентарию в прокуратуру, в другие органы», — рассказал Пехтин.

Кроме того, члены Комиссии могут потребовать от депутата письменного объяснения в связи с предъявляемыми претензиями, могут предложить нарушителю принести публичные извинения, распространить в СМИ информацию о факте нарушения правил этики, сделать замечание депутату, лишить его права вступать на одном или нескольких заседаниях палаты.

Чаще других в поле зрения Комиссии по этике попадал опять же представитель ЛДПР - лидер партии Владимир Жириновский. Так, в марте 2017 года коллеги по Думе просили изучить заявления политика, который пообещал «въехать в Кремль» в качестве президента, после чего «расстреливать и вешать» оппонентов. В апреле 2014 году Комиссия обязала лидера ЛДПР принести публичные извинения беременной журналистке, которую он оскорбил, а также потребовала «распространить в СМИ информацию о фактах нарушения депутатом Жириновским правил депутатской этики».

Поговорить с Владимиром Жириновским не удалось: его помощник по телефону заявил корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что политик занят «другими мероприятиями».

Своими мыслями по поводу работы комиссии поделился другой известный политик Виталий Милонов, чье поведение на улицах Петербурга также пристально рассматривалось в парламенте. Весной 2017 года депутаты указали Милонову на недопустимость его высказываний в адрес ЛГБТ-сообщества: во время первомайского митинга православный политик обещал «погрузить их в столыпинский вагон».

«Конечно, это нужная структура. Комиссия по этике рассматривает те вещи, которые не могут рассматриваться в контексте существующих административных, уголовных вещей, но которые относятся к вопросам этического поведения депутатов. Она может попросить извиниться или может поставить вопрос о более суровом наказании, если будут вообще какие-то непотребные факты. Я бы не хотел, чтобы Комиссия по этике сказала мне, что я не прав. Но мне никогда не стыдно за свои высказывания. Это мои убеждения», — сказал Милонов.

Что касается решения комиссии по делу Леонида Слуцкого, то Милонов уверен, что ее члены «разобрались от и до» и «никаких преференций не было». С ним в Госдуме не все согласны. Депутат Оксана Пушкина обещает сделать все, чтобы в российском законодательстве появилось понятие «харассмент».