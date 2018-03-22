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 Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

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15:08   22 Марта 2018
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Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее обвинил Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя государства силовым путем, а также в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, а также дала согласие на ее арест. 

Ранее парламент вынес единогласное решение по делу Надежды Савченко, тем самым согласившись со всеми обвинениями Луценко в ее адрес.

Генпрокурор обвинил внефракционного депутата в подготовке теракта в здании парламента, в содействии военным Донбасса, а также в ношении, передаче и незаконном приобретении оружия. Сама Савченко заявила, что согласна с рядом выдвигаемых против нее обвинений, однако находит факты расследования «перекрученными».

Автор: Юлия Стрелкова
#украина #савченко #верховная рада
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