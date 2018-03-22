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Выборы президента 2018. Итоги

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Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

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Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Надежда Савченко задержана в Киеве

Надежда Савченко задержана в Киеве

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Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности
Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

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15:00   22 Марта 2018
Россия
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«Газпром» частично оспорил решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» частично оспорил решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» подала апелляцию в суд округа Свеа (Швеция). В ходатайстве истец требует частично отменить решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогаз Украины» о поставках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что ходатайство было подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими важных процессуальных ошибок. Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа.

Автор: Вясеслав Каширин
#россия #экономика #газпром #навтогаз
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