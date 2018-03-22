«Газпром» частично оспорил решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» подала апелляцию в суд округа Свеа (Швеция). В ходатайстве истец требует частично отменить решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогаз Украины» о поставках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что ходатайство было подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими важных процессуальных ошибок. Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа.