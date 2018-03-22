Эксперт объяснил, чем Африка может заинтересовать россиян

Министерство иностранных дел РФ ведет переговоры с рядом стран Африки о введении безвизового режима для россиян.

Политолог, африканист Николай Добронравин рассказал информационному агентству «Народные новости», что у африканских стран есть потенциал в развитии эко-туризма. По его словам, национальные парки есть во всех странах Африки и они, как правило, изолированы.

В Центральноафриканской Республике есть два больших национальных парка, но один расположен «на неблагополучной территории», а второй контролирует правительство, поэтому туда уже летают россияне, но не массово. Добронравин отметил, что это затратное направление, но перспективное.