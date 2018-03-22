Эксперт объяснил, чем Африка может заинтересовать россиян
Министерство иностранных дел РФ ведет переговоры с рядом стран Африки о введении безвизового режима для россиян.
Политолог, африканист Николай Добронравин рассказал информационному агентству «Народные новости», что у африканских стран есть потенциал в развитии эко-туризма. По его словам, национальные парки есть во всех странах Африки и они, как правило, изолированы.
В Центральноафриканской Республике есть два больших национальных парка, но один расположен «на неблагополучной территории», а второй контролирует правительство, поэтому туда уже летают россияне, но не массово. Добронравин отметил, что это затратное направление, но перспективное.
«Большие перспективы в развитии туризма есть у Судана. Государство расположено на берегу Красного моря, которое там ничуть не хуже чем в районе Египта. Танзания, Кения уже и так во многом упростили въезд россиянам", — сказал Добронравин.