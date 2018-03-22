Выборы Президента 2018
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Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Надежда Савченко задержана в Киеве

Надежда Савченко задержана в Киеве

 Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности
Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

 Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ

Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ
Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Надежда Савченко задержана в Киеве

Надежда Савченко задержана в Киеве

 Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности
Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

 Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ

Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ
15:01   22 Марта 2018
Россия
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Эксперт объяснил, чем Африка может заинтересовать россиян

Эксперт объяснил, чем Африка может заинтересовать россиян

Министерство иностранных дел РФ ведет переговоры с рядом стран Африки о введении безвизового режима для россиян.

Политолог, африканист Николай Добронравин рассказал информационному агентству «Народные новости», что у африканских стран есть потенциал в развитии эко-туризма. По его словам, национальные парки есть во всех странах Африки и они, как правило, изолированы.

В Центральноафриканской Республике есть два больших национальных парка, но один расположен «на неблагополучной территории», а второй контролирует правительство, поэтому туда уже летают россияне, но не массово. Добронравин отметил, что это затратное направление, но перспективное.

«Большие перспективы в развитии туризма есть у Судана. Государство расположено на берегу Красного моря, которое там ничуть не хуже чем в районе Египта. Танзания, Кения уже и так во многом упростили въезд россиянам", — сказал Добронравин.

Автор: Анатолий Кубарев
#судан #общество #таиланд #мид россии
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