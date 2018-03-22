Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Надежда Савченко задержана в Киеве

Надежда Савченко задержана в Киеве

 Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности
Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

 Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ

Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ
Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции

Надежда Савченко задержана в Киеве

Надежда Савченко задержана в Киеве

 Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности
Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

Восточную Гуту покинули более пяти тысяч мирных жителей

 Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ

Финляндия готова провести встречу президентов США и РФ
15:01   22 Марта 2018
Весь мир
43

Президент Хорватии подтвердила Путину визит в страну

Президент Хорватии подтвердила Путину визит в страну

Президент России Владимир Путин и лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы.

Грабар-Китарович поздравила Путина с переизбранием на пост президента России, она подтвердила приглашение посетить страну, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы республики Хорватии  Колиндой Грабар-Китарович. Лидер Хорватии поздравила Путина с победой на выборах, а также подтвердила приглашение российскому президенту посетить Хорватию во взаимоприемлемые сроки. Главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам международной повестки дня, в том числе ситуацию на Балканах, лидеры обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Учитывая итоги прошедшего в октябре 2017 года визита в Россию лидера Хорватии, они отметили активизацию торгово-экономических связей.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #весь мир #хорватия #китарович
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня Россия
Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня
Решать жалобы жителей на время работ будет вице-премьер администрации Московской области Александр Чупраков.
14:11   22 Марта 2018
64
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов Россия

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

11:08   22 Марта 2018
10507
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия

Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России

17:06   21 Марта 2018
237
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир

Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

13:49   21 Марта 2018
115
Новости smi2.ru
Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

 Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны