Президент Хорватии подтвердила Путину визит в страну

Президент России Владимир Путин и лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы.

Грабар-Китарович поздравила Путина с переизбранием на пост президента России, она подтвердила приглашение посетить страну, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы республики Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Лидер Хорватии поздравила Путина с победой на выборах, а также подтвердила приглашение российскому президенту посетить Хорватию во взаимоприемлемые сроки. Главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам международной повестки дня, в том числе ситуацию на Балканах, лидеры обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Учитывая итоги прошедшего в октябре 2017 года визита в Россию лидера Хорватии, они отметили активизацию торгово-экономических связей.