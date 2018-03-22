Союзники по НАТО предложили Лондону помощь в расследовании дела Скрипалей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу предложили Лондону помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
По его словам, союзники по Североатлантическому альянсу единогласно осудили «атаку в Солсбери» и предложили Великобритании поддержку в расследовании случившегося. Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе саммита в Брюсселе призовет лидеров Европейского союза «жестко отреагировать» на отравление Скрипалей.
❗️Читайте на нашем сайте полную стенограмму совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России для послов иностранных государств для разъяснения реальной ситуации по «делу Скрипалей»https://t.co/kvOTEjbNhk pic.twitter.com/Q6JcxnuHjR— МИД России ???????? (@MID_RF) March 22, 2018