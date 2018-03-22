Союзники по НАТО предложили Лондону помощь в расследовании дела Скрипалей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу предложили Лондону помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По его словам, союзники по Североатлантическому альянсу единогласно осудили «атаку в Солсбери» и предложили Великобритании поддержку в расследовании случившегося. Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе саммита в Брюсселе призовет лидеров Европейского союза «жестко отреагировать» на отравление Скрипалей.