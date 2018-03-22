Союз журналистов РФ недоумевает по поводу решения ГД о поведении Слуцкого
Нижняя палата парламента не обнаружила нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. В связи с этим российское профсообщество журналистов опубликовало заявление.
«Союз журналистов РФ выражает недоумение решением комиссии ГД по этике, которая не нашла в действиях депутата Слуцкого признаков «поведенческих отклонений» и «сексуальных домогательств» в отношении журналисток», — гласит заявление.
Журналисты добавили, что для них важно, чтобы зрители и читатели продолжали регулярно и в полном объеме получать информацию о деятельности парламента из тех средств массовой информации, которым они привыкли доверять.