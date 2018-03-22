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14:33   22 Марта 2018
Россия
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Бойкотирующих работу Госдумы журналистов лишат аккредитации

Бойкотирующих работу Госдумы журналистов лишат аккредитации

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что СМИ и журналисты, которые бойкотируют работу Госдумы, будут лишены права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.

Володин сообщил журналистам в четверг, что поскольку ряд СМИ и их журналисты официально и публично заявили о бойкоте, следствием данных действий является лишение постоянного прохода, который действовал на основе аккредитации. Он отметил, что несмотря на эти меры журналисты могут попасть в здание Думы по розовым пропускам.

Напомним, в среду РБК заявил, что отзывает своих журналистов, которые освещают работу Госдумы, по причине несогласия с заключением комиссии по этике касательно главы думского международного комитета Леонида Слуцкого. После чего «Коммерсант» заявил, что прекращает сотрудничество с депутатом Слуцким в роли ньюсмейкера и с комиссией по этике, так как придерживается других этических взглядов. Телеканал «Дождь» прекратил работу с Госдумой в четверг. Редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отозвал своих сотрудников из Госдумы и призвал другие редакции к журналистской солидарности. Позже телеканал RTVI отказался взаимодействовать с ведомством до тех пор, пока Слуцкий остается на своем посту.

Автор: Екатерина Розина
#россия #дума #володин #политика #сми #общество #весь мир #бойкот
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