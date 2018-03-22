САР готовится к атаке в Дейр-эз-Зоре: курды и США действуют под маской ИГ

Остатки отрядов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.), которые в настоящий момент укрываются на востоке провинции Дейр-эз-Зор, намерены контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА — прим.ред.) на западном берегу Евфрата.

Об этом сообщают военные источники иранского портала Fars News.

Первостепенной целью террористов станет возвращение Меядина и Абу Кемаля. Источник отмечает, что связывает активность боевиков с заявлением Вашингтона и командования курдских Демократических сил Сирии (SDF — прим.ред.) об окончании операции против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.).

Это говорит о том, что американцы сконцентрированы на дальнейшем расширении сил в Сирии с целью захватить больше территории под контроль. Накануне появилась информация от местного портала Euphrates Post о том, что США планируют передислоцировать дополнительные силы на свои позиции, занятые на восточном направлении от Меядина. Они готовятся развернуть новый военный объект. Тем временем основное внимание курдов занимает ситуация в Африне. Они никогда не нуждались в том, чтобы воевать с ИГ, а теперь, когда они заняли все крупнейшие месторождения нефти и газа в САР, это вышло из их интересов окончательно, сообщает Fars News.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Александр Перенджиев в ходе интервью для Федерального агентства новостей сообщил, что сохранение ИГ не просто не мешает деятельности Америки и курдов, оно им даже выгодно. Он считает, что ИГ согласовал нападение на объекты САР с бойцами SDF и США, также он допускает вероятность того, что нападение планировалось при их участии. Доцент подчеркнул, что это не вызывает сомнений, а в подтверждение привел то, что многие банды ИГ перешли в ряды «Демократических сил», поэтому разделять эти формирования друг от друга весьма сложно.

То, что недобитые отряды ИГ собираются именно атаковать, а не прятаться и защищаться говорит о том, что они имеют поддержку со стороны сильного спонсора, говорит Перенджиев, предполагая, что это и есть США.

«Кроме того, это, возможно, и не просто какие-то «недобитки». Скорее всего, там концентрируются террористы, заранее переброшенные из других лагерей по подготовке боевиков», — предполагает эксперт.

Ветеран назвал главными целями таких действий ослабление правительственных войск САР на западном побережье и желание отвлечь командование САА от линии соприкосновения с курдами на восточном берегу реки, располагающейся неподалеку от захваченных SDF нефтяных месторождений. Он добавил, что SDF и США используют ИГ для грязной работы и назвал террористов низшими частями «Демократических сил». Они выгодны в качестве «пушечного» мясо, которое будет отвлекать сирийскую армию и оттягивать силы САА от линии разграничения с курдами и от территории подразделений армии США.

Помимо этого эксперт напомнил, что Генеральный штаб российских вооруженных сил предупреждал о своей готовности дать жесткий ответ США, если жизням бойцов будет оказана угроза. Поэтому американцы решили прикрыться боевиками и действовать руками террористов, так как идти на открытый конфликт они не готовы. Им удобнее вести бои наемными боевиками, выступающими под «брендом» ИГ. Вашингтон и SDF не решаются провести открытую атаку от своего имени, поэтому намерены нанести удар от лица «недобитков» ИГ, заключил ветеран военной службы.