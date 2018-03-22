Володин ответил на журналистский бойкот Государственной думы

Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал бойкот нижней палаты парламента со стороны некоторых средств массовой информации.

По его словам, это компетенция журналистов и их право. Государственная дума была и остается открытым органом власти. Нижняя палата парламента работала и будет работать с журналистами «на принципах гласности, открытости и свободы слова», заключил Володин.

Вячеслав Володин: "Решение ряда СМИ - это их компетенция, их право, поэтому могу лишь сказать одно, что ГД была и остается самым открытым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова" — Государственная Дума (@dumagovru) March 22, 2018

Ряд СМИ отозвали журналистов, которые освещали деятельность ГД, после признания комиссией по депутатской этике несостоятельными обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые тремя журналистками парламентского пула против главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.