​​​​​​​Косачев предложил перечитать «бондиану», чтобы лучше понять британский менталитет

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил перечитать произведения Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, чтобы понять менталитет британцев.

Дипломат напомнил, что у литературного персонажа была лицензия на убийство, и именно такого агента спецслужб в Великобритании возвели в ранг национального героя.

«Лицензия на убийство — физическое или политическое — как неотъемлемая часть реализации государственных интересов», — прокомментировал Косачев.

Напомним, Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. В Великобритании убеждены, что Скрипаль был отравлен разработанным в СССР веществом «Новичок». Сообщается, что в Союзе такого проекта не существовало вовсе.