Матвиенко: Владимир Путин рассчитывает на последовательную и жесткую реализацию своего послания Федеральному Собранию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государственные деятели впервые получили возможность внедрения собственных идей и взглядов в мощную программу действий, предложенную президентом.

Матвиенко сообщила, что президент Владимир Путин очень долго разрабатывал основные тезисы послания к Федеральному Собранию, и, поэтому, рассчитывает на то, что реализация основных пунктов послания будет последовательной и жесткой. Спикер Совфеда добавила, что ни у правительства, ни у Федерального Собрания, ни у глав регионов «расслабиться не получится».

По мнению Валентины Ивановны, законодатели получили уникальную возможность внедрить свои идеи в текущий политический курс. Совет Федерации уже подготовил мощный перечень поручений, необходимых для реализации послания.